دراسة تؤكد عدم فعالية الجرعات العالية من فيتامين "د" للوقاية من أمراض القلب

كتب – حسام الشقويرى

يشتهر فيتامين "د " بدوره في الوقاية من مشاكل صحة العظام وعلاجها، و تبحث دراسة جديدة - تم نشر نتائجها فى مجلة Cardiology العلمية - في ما إذا كان تناول جرعة عالية من مكملات فيتامين (د) يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب أيضًا، والتي جاءت بنتائج تؤكد ان تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين (د) لا يفعل شيئًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وفقا لما نشره موقع health

وتتبع الباحثون صحة القلب والأوعية الدموية لنحو 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 84 عاما، وكان حوالي ربعهم يعانون من نقص فيتامين د في بداية الدراسة، وتم تكليف نصف المشاركين بتلقي جرعة عالية من فيتامين د مرة واحدة في الشهر، أخذوا أولاً جرعة مقدارها 200000 وحدة دولية ، ثم أخذوا جرعة شهرية منتظمة قدرها 100000 وحدة دولية، وتلقى النصف الآخر من المشاركين نظامًا شهريًا من الأدوية، و اتبع جميع المشاركين هذا النظام لأكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن ما يقرب من 12 % من كلا المجموعتين طوروا شكلاً من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية ، و كانت مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم و أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور القلب أو الذبحة الصدرية متشابهة سواء كان أحد المشاركين قد بدأ الدراسة بنقص فيتامين (د) أم لا.

المكملات الغذائية وصحة القلب

ويقول طبيب القلب ستيفن نيسن ، دكتوراه في الطب ، "هذه الدراسة تظهر أن الفيتامينات والمكملات الغذائية ليس لها فعليًا أي فوائد في الوقاية من أمراض القلب"، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب .