حرائق كاليفورنيا تهدد أشجار السيكويا العملاقة الأكبر فى العالم

كتب خالد إبراهيم

حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة فى حديقة يوسمايت الوطنية بولاية كاليفورنيا لمدة 3 أيام يهدد أشجار السكويا العملاقة، وقالت حديقة يوسمايت الوطنية أمس إن الحريق، الذى تم الإبلاغ عنه فى ممر واشبورن فى ماريبوسا جروف، يبلغ حاليا 1591 فدانا، مضيفة أن 360 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق.



أشجار عملاقة

وقالت الحديقة، فى تعليق على لقطات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى لجهودها، "إنها تقف على ارتفاع 209 قدم وهى ثانى أكبر شجرة فى يوسمايت".

وحذر قادة الإطفاء الأمريكيون من أن عام 2022 يبدو أنه سيكون عامًا مروعًا بالنسبة لحرائق الغابات، وقال بريان فينيسى، رئيس مكافحة الحرائق بكاليفورنيا فى يونيو، "نظرا لظروف الوقود، وظروف الحريق التى نتحدث عنها هنا، أتوقع أن يكون أمامنا 4 أو 5 أو 6 أشهر صعبة للغاية".

ويقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس الحرارى، التى تحركها بشكل رئيسى حرق البشرية للوقود الأحفورى دون رادع، تزيد من احتمالية حدوث ظواهر الطقس المتطرفة.

السكويا العملاقة هى أكبر الأشجار فى العالم من حيث الحجم، يمكن لأقاربهم، الخشب الأحمر فى كاليفورنيا، أن ينمووا أطول - أكثر من 100 متر - لكن ليسوا بهذا العرض.