حبس 3 متهمين فى واقعة العثور على جثة طالب جامعى بمياه ترعة في الشرقية

قررت نيابة الحسينية العامة بالشرقية ، حبس 3 شباب في واقعة العثور على "حسنى محمد" طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون، غارقا بمياه ترعة الحسينية، أربعة ايام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرعية والقانون جامعة تفهنا الاشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية،وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4305 جنح مركز شرطة الحسينية 2022

فيما اتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب انهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم،وهم كل من "محمد ا ع" و" عبد العاطى م ا" و" احمد ع' أبناء عمومة.

وتبين من التحريات الأولية قيام المجنى عليه بإرسال صور خاصة ل إحدى أقارب المشكو في حقهم،كان قد تحصل عليها من أحد الشباب،وحاول تهديد الفتاة بالصور فاخبرت أقاربها الذين حاولوا استدراج المجنى عليه واخد هاتفه منه،وبعدها اختفى المجنى عليه،وعثر عليه جثة هامدة طافية بمياه ترعة بدائرة الحسينية.

فيما قال "سامى عمرو" عم المجنى عليه " حسنى محمد" الأسرة عدم تلقي العزاء الا بعد القصاص العادل.