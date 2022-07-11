حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين فى المعادى

قررت نيابة المعادى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) باكتشافه سرقة سيارته عقب تركها وبداخلها مفتاح التشغيل بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - كروت بنكية – بطاقة رقم قومى - رخصة قيادة وتسير - مفتاح سيارة.

بمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة حقيبة بداخلها باقى المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.