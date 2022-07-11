جونسون: لا أريد التأثير على نتائج انتخابات قيادة المحافظين بدعم أي مرشح

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء بريطانيا المستقيل مؤخرا، بوريس جونسون، إنه لا يريد التأثير على نتائج انتخابات قيادة المحافظين بدعم أي مرشح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون: الحكومة البريطانية ستواصل أعمالها حتى انتخاب زعيم جديد للمحافظين.

وفى وقت سابق تساءلت صحيفة واشنطن بوست عن مستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعدما استقالته فى أعقاب سلسلة من الفضائح وتزايد الضغوط عليه.

وقالت الصحيفة، إنه على افتراض أن جونسون ظل فى منصبه لحين تولى خلفه القيادة بعده، فإن قائمة الأشياء التى يحتمل أن يفعلها تشمل جنى الأموال، وإعادة صناعة اسمه، ثم العودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون فى البداية يحتاج إلى المال ليعيش الحياة التى يحياها الآن محاطا بأفضل الأشياء؛ أفضل التحف واللوحات والنبيذ والنقانق، حيث سيرغب فى المزيد منها. لذلك ربما يتجه إلى كتابة مقالات بالصحف ومزيد من الكتب والسعى إلى التواصل. وقبل توليه رئاسة الحكومة، كان جونسون كاتب العمود الصحفى الأعلى أجرا فى بريطانيا، وعليه أن يستعيد ذلك لو استطاع أن يفعل.