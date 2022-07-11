توريد 55 طن قمح بالشون والصوامع بنسبة تتجاوز 102.61% من المستهدف بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف إبريل الماضى، معلنة عن توريد 54174.192 طن من المحصول حتى الخميس الماضي.
وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 30170 فدان و 13 قيراط ، كما أكدت أن المحافظة تعمل على توريد اكبر كمية من القمح ، و ضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،هذا وقد نوهت " محافظ دمياط " الى تحقيق نسبة تتجاوز 102.61% من المستهدف توريده و كذلك تخطى نسبة 295.55 %بالمقارنة بالسنوات السابقة،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.
توريد 55 طن قمح بالشون والصوامع بنسبة تتجاوز 102.61% من المستهدف بدمياطالإثنين، 11 يوليه 2022 11:02 ص
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف إبريل الماضى، معلنة عن توريد 54174.192 طن من المحصول حتى الخميس الماضي.
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