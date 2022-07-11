توافد المواطنين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة بثالث أيام عيد الأضحى

أعلن أشرف فؤاد مدير عام النادى الاجتماعى بالغردقة بأن شاطئ النادى شهد توافد الكثير من المواطنين من الغردقة والعديد من الزائرين من مختلف المحافظات، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على شاطئ البحر.

وأكد مدير النادى الاجتماعى أنه عمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان بالمنتجع من خلال تواجد أكثر من 14 منقذ شواطئ منتشرين على طول الشاطئ والمارينا بالمنتجع، ليستقبل أهالى الغردقة والزائرين من كل مكان للاستمتاع بثالث يوم العيد على الشاطئ.

وتابع أن رجال الخدمات المعاونة يقومون بحملات النظافة باستمرار على الشاطئ يومياً منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات حفاظاً على المظهر الجمالى ، مضيفاً بأنه تم التنسيق بين النادى ومديرية الصحة لتوفير سيارة من المديرية للكشف لمن يرغب عن مرضى السكر والضغط والامراض المزمنة بالمجان، بالإضافة إلى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين الزائرين من أية حالة طارئ.

كما أشار فؤاد إلى أن النادى يستقبل طوال أيام السنة العديد من الأهالى والزائرين، ويستقبل الآلاف خلال المناسبات والأعياد، وان النادى يقدم جميع الخدمات للزائرين بدون تقصير

كما أكد أن هناك إذاعة داخلية للنادى تُبث على فترات زمنية متقاربة لتوجيه الزائرين وإبلاغهم بتعليمات النادى من عدم نزول البحر بملابس غير محتشمة واحترام الآداب العامة للمنتجع وعدم القاء القمامة فى الاماكن الغير مخصصة لها.

وأوضح فؤاد أنه تم توفير جميع سبل الراحة للزائرين، وتكثيف جهود الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول على جميع الشواطئ، حفاظاً على المتواجدين بالشاطئ، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق خلال الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك.