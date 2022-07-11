توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. صور

كتبت ــ أسماء نصار

استقبلت حدائق الرى ب القناطر الخيرية الزوار للاحتفال بعيد الأضحى بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تم فتح الحدائق منذ الساعة السابعة صباحاً.

وفى محافظة أسوان استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيرا من المصريين والأجانب.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري قد أصدر توجيهاته برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر، أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة التوفيقي وجاري استكمال أعمال التطوير بالتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة، كما سيتم البدء قريباً في تطوير مساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.