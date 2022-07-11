تفاصيل تخفيض روسيا لثلث الغاز المتجه إلى إيطاليا..والأخيرة تلجأ لخطة الطوارئ

فاطمة شوقى

خفضت روسيا الإمداد المعتاد من الغاز لإيطاليا بمقدار الثلث، وأكدت شركة المحروقات الإيطالية إيني، التي تسيطر عليها الدولة بنسبة 30%، أن شركة جازبروم ستزودها بكميات غاز تبلغ 21 مليون متر مكعب/ يوم فقط في الأيام الأخيرة.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن شركة جازبروم أنها ستزود إيني بكميات غاز تبلغ حوالي 21 مليون متر مكعب / يوم ، مقارنة بمتوسط يبلغ حوالي 32 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات في حالة حدوث تغييرات جديدة في التدفقات".

ومن ناحية آخرى، رفض الكرملين أي تلميح إلى أن روسيا تستخدم النفط والغاز كسلاح للضغط السياسي ، في إشارة إلى توقف نورد ستريم بسبب مشاكل فنية ، لكن احتمال قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي يثير مخاوف متزايدة في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيطالية تلجأ لخطة طوارئ سريعة لحل تلك الأزمة ، حيث يلجأ رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجي ، بإعداد تدابير مختلفة تتراوح من إصدار مرسوم تقنين لشركات الطاقة إلى الحد من استهلاك كل من التدفئة والإضاءة العامة ، كما ستلجأ الحكومة الإيكالية إلى زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم والتي لا تزال قيد التشغيل ، والتي خططت في الوقت الحالي لاستخدام حوالي 30 ألف مليون يورو للتعامل مع الأزمة ، بمساعدة الأسر والشركات.

من بين التدابير المحددة لخطة التقشف ، هى خفض درجة حرارة أجهزة تكييف الهواء والتدفئة في المنازل بمقدار درجتين (إلى 27 و 19 درجة على التوالي) ، فضلاً عن وقت الاشتعال و "حظر التجول" ليلاً لتوفير الاضاءة والكهرباء ، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.