اليوم السابع
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تعرف على مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمى بشركات القابضة الكيماوية

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:00 ص
تعرف على مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمى بشركات القابضة الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع التحول الرقمى erp فى 71 شركة تابعة وقابضة، بما يتواكب مع احدث تطور تكنولوجى وتقنى، مما ينعكس بصورة إيجابية على الشركات ويساهم فى متابعتها ومراقبة الإنتاج والجودة والمبيعات بشكل دفيف.

 

وحول ما تم إنجازه من مشروع التحول الرقمى فى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة لـ"اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال "ساب"، موضحا أنه من ناحية التنفيذ يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى وتشمل شركات اليايات وتقريبا انتهت بنسبة 100% والمحاريث والهندسية وأيضا انتهت بنسبة 100% بجانب شركة كيما بلغت نسبة التنفيذ نحو 90% وكذلك نفس النسبة فى شركة مصر لصناعة الكيماويات.

 

أشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل شركة سيناء للمنجنيز التى بدأت بالفعل فى التنفيذ منذ مطلع شهر يناير الماضى حيث بلغت نسب التنفيذ نحو 20%، بجانب شركة المكس للملاحات التى سيتم تنفيذ المشروع فيها وذلك بغرض المراقبة والتحكم واستخراج التقارير لإدارات المالية والإدارية والتصنيع والجودة والمشتريات وشؤن العاملين والمخازن وغيرها، موضحا أن الشروع يساهم فى المتابعة الجيدة من القابضة لكافة مصانعها وشركاتها.


قطاع الاعمال العام

التحول الرقمى

القابضة الكيماوية

عماد الذين مصطفى



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