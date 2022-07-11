"تضامن المنوفية": توزيع لحوم 315 أضحية على 37 قرية بالمحافظة

فريق المحافظات

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بالتعاون مع جمعية الأورمان ولليوم الثالث على التوالى ذبح 315 أضحية بلدية من داخل مجزر اشمون بعربة لمعي، بدأت في ذبحهم من بعد صلاة العيد واليوم جارى استكمال الذبح الى عصر أخر أيام التشريق .



وأكد إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه تم توزيع اللحوم أول وثاني يوم العيد على أهالى أكثر من 25 قرية ضمن القري الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية بالمنوفية.



وأوضح فوزى، فى بيان اليوم أنه تم التوزيع أول وثاني يوم علي 25 قرية وهم قرى سنتريس وساقية المنقدي وكفر الحما وجريس وعزبة ابو النرش وساقية أبو شعرة وسمادون وعزبة قنديل مركز أشمون، وقرى غمرين وتتا وبرهيم و ارض السحرتي مركز منوف، وقريتي البتانون ومنشاة عصام مركز شبين الكوم، وقرى الدبايبة وطوخ طنبشا وميت فارس مركز بركة السبع .



وأضاف أنه سيتم اليوم، التوزيع في 12 قرية وهم قري ميت البيضا وميت الوسطى و فيشا الصغري وجروان مركز الباجور، وقرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وساحل الجوابر وابو كلس مركز الشهداء، وقرية بنى الغريان مركز قويسنا، وقريتي طنوب وعزبة الطوخى مركز تلا.



وفي سياق متصل، افاد ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة المنوفية تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرا أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر اشمون المعتمد من وزراة الزراعة وتحت إشراف الأطباء البيطريين .



جدير بالذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وأن حصة محافظة المنوفية من المستورد 28 الف كيلو لحوم بعد وصولها الى مصر مباشرة، والبلدى 315 اضحية توزع على القرى والنجوع .



