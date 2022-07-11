تراجع أسعار الغاز فى البورصات الأوروبية بأكثر من 12%

وكالات

تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، في بداية التعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 12%، وانخفضت العقود الآجلة دون مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكانت قد أعلنت موسكو، اليوم الاثنين إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الشمالي-1"؛ لإجراء أعمال صيانة، خلال الفترة من (11- 21) يوليو الجاري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذا الإجراء يتزامن مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

وأفادت تقارير سابقة بأنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار "الوقود الأزرق".

وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.