تداول 397 طن بضائع عامة ومتنوعة و108 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 397 طن بضائع عامة متنوعة و108 شاحنات و392 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن

وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 358 طن بضائع عامة ومتنوعة، 12 شاحنة و1 ملاكى. كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 39 طن بضائع عامة ومتنوعة، 96 شاحنة، 391 ملاكى.

استقبل ميناء السويس السفينة النوى اكسبريس بعدد 373 قادمة من جدة والسفينة SAZAR فارغة قادمة من العقبة، واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء برحلتين والعبارة بريدج بإجمالى 6 شاحنة بحمولة 13 طن و18 ملاكى و26 طن ترانزيت إلى ليبيا و90 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء برحلتين والعبارة بريدج والعبارة إيلة بإجمالى 12 شاحنة بحمولة 358 طن بضائع عامة و1 ملاكى سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 250 راكبا.