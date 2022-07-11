تحقيقات الكونجرس تكشف علاقة ترامب بالجماعات المتطرفة المتهمة فى أحداث 6 يناير

كتبت ـ نهال أبو السعود

ستحول لجنة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول العام الماضي نظرها ‏إلى الدور الذي لعبه المتطرفون اليمينيون، حيث تدرس تأثير الشبكات القومية في تنفيذ الهجوم وتعمل على كشف ‏التنسيق مع مسئولين مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.‏

وفقا لشبكة سي إن إن، أثار محققو اللجنة بالفعل العلاقة المحتملة بين الرئيس السابق ترامب والمتطرفين الذين ‏اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، مستخدمين جلسة الاستماع العامة الشهر الماضي مع مساعد سابق ‏لاقتراح روابط مباشرة بين بعض أقرب مقربين لترامب. وحلفاء وزعماء العديد من الجماعات القومية البارزة متهمون ‏الآن بقيادة الهجوم.‏

مع اقتراب جلسة الاستماع المقررة غدا، وعد أعضاء اللجنة بالفعل بالكشف عن معلومات لم يتم الكشف عنها ‏سابقًا يقولون إنها ستثبت هذه العلاقات.‏

قال النائب زوي لوفجرين (ديمقراطي من كاليفورنيا)، عضو اللجنة التحقيق: "سنقوم بربط النقاط، كما يعلم الناس ‏لم يكن هذا مجرد حدث تم الكشف عنه. كان مخططا. من قام بالتخطيط ، ومن هم المرتبطون؟ كيف حدث ذلك؟ ‏‏"‏

وخلال آخر جلسة علنية عقدتها اللجنة، أدلت كاسيدي هاتشينسون مساعدة رئيس موظفي البيت الأبيض خلال ‏رئاسة دونالد ترامب، بشهادتها قائلة إنها سمعت رواية غير مباشرة عن كيف كان ترامب غاضبًا للغاية من الخدمة ‏السرية لمنعه من الذهاب إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير، لدرجة أنه اندفع إلى مقدمة سيارته الليموزين الرئاسية ‏وحاول إعادة توجيه عجلة القيادة.‏

قالت هاتشينسون، إن توني أورناتو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك ، قال إن روبرت إنجل ، الذي كان عميل ‏الخدمة السرية المسؤول في 6 يناير، أخبر ترامب في طريق عودته إلى البيت الأبيض بعد خطاب إيليبس الذي ألقاه ‏ان الذهاب إلى مبنى الكابيتول ليس امن.‏