تحقيقات الكونجرس تكشف علاقة ترامب بالجماعات المتطرفة المتهمة فى أحداث 6 يناير

ستحول لجنة مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول العام الماضي نظرها إلى الدور الذي لعبه المتطرفون اليمينيون، حيث تدرس تأثير الشبكات القومية في تنفيذ الهجوم وتعمل على كشف التنسيق مع مسئولين مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفقا لشبكة سي إن إن، أثار محققو اللجنة بالفعل العلاقة المحتملة بين الرئيس السابق ترامب والمتطرفين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ، مستخدمين جلسة الاستماع العامة الشهر الماضي مع مساعد سابق لاقتراح روابط مباشرة بين بعض أقرب مقربين لترامب. وحلفاء وزعماء العديد من الجماعات القومية البارزة متهمون الآن بقيادة الهجوم.
مع اقتراب جلسة الاستماع المقررة غدا، وعد أعضاء اللجنة بالفعل بالكشف عن معلومات لم يتم الكشف عنها سابقًا يقولون إنها ستثبت هذه العلاقات.
قال النائب زوي لوفجرين (ديمقراطي من كاليفورنيا)، عضو اللجنة التحقيق: "سنقوم بربط النقاط، كما يعلم الناس لم يكن هذا مجرد حدث تم الكشف عنه. كان مخططا. من قام بالتخطيط ، ومن هم المرتبطون؟ كيف حدث ذلك؟ "
وخلال آخر جلسة علنية عقدتها اللجنة، أدلت كاسيدي هاتشينسون مساعدة رئيس موظفي البيت الأبيض خلال رئاسة دونالد ترامب، بشهادتها قائلة إنها سمعت رواية غير مباشرة عن كيف كان ترامب غاضبًا للغاية من الخدمة السرية لمنعه من الذهاب إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير، لدرجة أنه اندفع إلى مقدمة سيارته الليموزين الرئاسية وحاول إعادة توجيه عجلة القيادة.
قالت هاتشينسون، إن توني أورناتو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك ، قال إن روبرت إنجل ، الذي كان عميل الخدمة السرية المسؤول في 6 يناير، أخبر ترامب في طريق عودته إلى البيت الأبيض بعد خطاب إيليبس الذي ألقاه ان الذهاب إلى مبنى الكابيتول ليس امن.
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