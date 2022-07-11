تحرير 32 محضرا متنوعا وضبط لحوم مجمدة غير صالحة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين، حملات على الأسواق والمحال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات والرقابة التموينية بجميع مراكز المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع التأكيد على توافر السلع والمواد التموينية والوقود ومنع أى تجاوزات ومراجعة سلامة المعروض من السلع، بإشراف المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.

وتمكنت مجالس المدن من تحرير 32 محضراً تموينياً متعدداً لعدد من المخابز والمحال، كما تابعت محطات الحملات محطات الوقود، للتأكد من توافر الأرصدة بها، والمرور على مصنعى تعبئة الغاز ومستودعات الغاز حيث تم التأكد بانتظام العمل بالمصنعين بدسوق وبلطيم.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى من ضبط 47 كيلو لحوم مفرومة مجمدة، ولحوم قطع مجمدة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



لحوم مجمدة غير صالحه



متابعة صلاحية المواد الغذائية