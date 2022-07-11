

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن جدعون ساعر وزير العدل ورئيس حزب (أمل جديد) ووزير الدفاع بيني جانتس رئيس (أزرق أبيض) أعلنا هذه الشراكة والتحالف السياسي بين حزبيهما في مؤتمر صحفي مشترك.



وقال ساعر للصحفيين "سنخوض المنافسة في قائمة مشتركة بين (أزرق أبيض) و(أمل جديد) في الانتخابات المقبلة.. يمكن لمعسكر سياسي موحد مثل هذا أن يخترق المأزق السياسي. الهدف الذي نعمل على تحقيقه بعد الانتخابات القادمة هو تشكيل حكومة وطنية واسعة لا تعتمد على الهوامش".



من جانبه، حمل جانتس، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو المسؤولية في المأزق السياسي المستمر، واتهمه باستقطاب السياسة الإسرائيلية وحرمان غالبية الناخبين من الخيار الوسطي المعتدل.



وقال جانتس "نواجه وضعا اجتماعيا داخليا غير منطقي وغير مسبوق.. الإسرائيليون رغم اتفاقهم على معظم الأشياء، إلا أن إسرائيل عالقة في أسوأ أزمة ديمقراطية في تاريخها".



وأضاف أن التحالف الجديد سيساعد في حل الأزمة السياسية الحالية وتشكيل حزب سياسي وسطي.



وحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، سيقود جانتس التحالف الجديد، وسيكون ساعر الرجل الثاني في التحالف، يليه وزيرة الهجرة بنينا تامانو شطا (أزرق وأبيض)، ووزير الثقافة والرياضة هيلي تروبر (أزرق وأبيض) ، وزير التربية والتعليم يفعات شاه-بيتون (أمل جديد)، وزير في وزارة الدفاع مايكل بيتون (أزرق وأبيض)، وزير البناء والإسكان زئيف إلكين (أمل جديد)، مع الاحتفاظ بالمركزين الثامن والتاسع لمرشحي حزب (أزرق أبيض)، والعاشر والحادي عشر لمرشحي (أمل جديد).



وتم التوقيع على الاتفاقية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب أمل جديد بالكاد يتجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخوله الكنيست، "وهو ما يجعل دخوله غير أكيد"، في حين حافظ حزب (أزرق أبيض) على ما بين ثمانية إلى تسعة مقاعد في استطلاعات الرأي الأخيرة.