تتفسح فى المنصورة؟.. بـ 14جنيها تاخد مركب لأحلى خروجة في النيل (فيديو وصور)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "تتفسح معانا فى نيل المنصورة؟.. بـ 14 جنيه تركب مركب وتتفسح أحلى فسحة"، رصد خلاله إقبال أهالي محافظة الدقهلية على الأتوبيس النهري بالمدينة، لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان افتتح مشروع الأتوبيس النهرى، الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية الأسبق، في عام 2019م، بهدف توفير وسيلة مواصلات بديلة؛ للتخفيف من العبء المرورى والتيسير على المواطنين، خاصة الطلاب الذين يتوافدون على جامعة المنصورة، فضلا عن اعتماده كوسيلة للتنزه والترفيه بين ضفتى النيل.

يضم مشروع الأتوبيس النهري ست مراسي موزعين في نطاق مدينة المنصورة باسم أعلام المنصورة وهي أنيس منصور، الشيخ الشعراوى، فاروق الباز، أم كلثوم، ابن لقمان، وشجرة الدر، وتوفر رحلاتها على مدار الأسبوع من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساءا، وفي أيام العيد من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 11 مساءا، بأسعار تذاكر في متناول الأهالي والطلاب، حيث يصل سعر تذكرة رحلة الاتجاه الواحد رحلة النصف ساعة 7 جنيهات، ويبلغ سعر تذكرة الرحلة الكاملة لمدة ساعة 14 جنيها.

ويحرص المواطنون على الاستمتاع بأجازة العيد وقضاء أوقات سعيدة مع أطفالهم والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة من خلال الرحلات النيلية التي ينظمها الأتوبيس النهري، حيث يوفر للركاب جوا من المرح من خلال تشغيل الأغانى والصعود أعلى سطح الأتوبيس للاستمتاع بالجو الخريفي الخلاب.