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بيان ألماني - تشيكي: إمدادات الغاز تستخدم كسلاح سياسي لتقسيم أوروبا

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:05 م
بيان ألماني - تشيكي: إمدادات الغاز تستخدم كسلاح سياسي لتقسيم أوروبا النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد بيان ألماني – تشيكي، إن إمدادات الغاز يتم استخدامها من قبل روسيا كسلاح سياسي لتقسيم أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزيرا الاقتصاد الألماني ووزير الصناعة التشيكي: قلقون جدا من استخدام روسيا للغاز كسلاح سياسي مع نوايا متعمدة للتفريق بين الدول الأوروبية

وفى وقت سابق أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه في حال لم يحل الاتحاد الأوروبي مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، فإن رد روسيا سيكون ملائما.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروفا: "نفذت الإدارات الروسية عملها المشترك بشأن إجراءات الرد، ويجب على ما يسمى بشركائنا الغربيين، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أن يفهموا أن الساعة تدق وللصبر حدود .. مشيرة إلى أنه لم يبلغهم أحد رسميا بالتفاصيل، ولكننا قلنا مرارا علنا ولهم بشكل مباشر إن الإجابة ستكون ملائمة".

وقال ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس باركوفي وقت سابق إن المفوضية الأوروبية لم تعد بعد توصيات للسلطات الليتوانية بشأن قضية عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد، لكنها على اتصال بالسلطات الليتوانية.

 

 

 

 


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