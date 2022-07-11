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بوتين ورئيس بيلاروسيا يناقشان سير العملية العسكرية في أوكرانيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:03 م
بوتين ورئيس بيلاروسيا يناقشان سير العملية العسكرية في أوكرانيا بوتين
كتب أحمد عرفة

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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي، المسائل المتعلقة بالترانزيت إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية وسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيسين الروسى والبيلا روسى أكدا خلال المحادثات الهاتفية عزمهما المتبادل على تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية والشراكة والتحالف.

كما ناقش الرئيسان أيضا الوضع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وإمداد أوروبا بالطاقة الروسية، ومسائل الدفاع في روسيا وبيلاروسيا.

 


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