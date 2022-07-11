بـ5 جنيهات هنفسحك فى حديقة الأميرة فريال.. إطلالة رائعة على النيل بأسوان.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل حديقة الأميرة فريال بمدينة أسوان، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والتى لا غنى عنها بالنسبة لعدد كبير من المواطنين ومن أبرز المقاصد فى الأعياد والمناسبات.

وتعد "الأميرة فريال" حديقة تاريخية تعود لعهد محمد على باشا وأول ما أنشئ فيها قصرا يسمى قصر "الملا" ثم آل هذا القصر إلى الملك فاروق، وأهدى الملك هذه الحديقة للشعب المصرى فى ذكرى ميلاد ابنته الأميرة فريال خلال عام 1944.

والحديقة تتميز بإطلالة ساحرة وموقع مميز على النيل، وسعر تذكرة الدخول اقتصادى للغاية بالنسبة للأسر والمواطنين فى محافظة أسوان، والذين يحرصون على التقاط صور تذكارية فى المساحات الخضراء خاصة فى المواقع المطلة على النيل.



