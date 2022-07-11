بعد اغتيال شينزو آبي.. الأسلحة منزلية الصنع تثير القلق في اليابان

كتبت: نهال أبو السعود

أثار مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، أثناء الحملة الانتخابية لحزبه، تساؤلات حول الأسلحة النارية المنزلية ‏الصنع، حيث قالت الشرطة، إن مداهمة منزل المشتبه به، كشفت وجود العديد من هذه الأسلحة. ‏

وأشارت شبكة ايه بي سي الأمريكية، أن الحادث تسبب في صدمة في اليابان، التي نادرًا ما تُستخدم الأسلحة النارية فيها، ‏حيث تشتمل معظم الهجمات على طعن أو إغراق مكان بالبنزين وإشعال النيران فيه، أو تشغيل أسلاك في الشارع في ‏سيارة.‏

ومن المحتمل أن تكون قوانين مراقبة الأسلحة الصارمة قد أجبرت المهاجم على صنع سلاحه الخاص، حيث كان ‏تيتسويا ياماجامي، الذي تم اعتقاله على الفور، عضوًا سابقًا في البحرية اليابانية وكان يعرف كيفية التعامل مع ‏الأسلحة وتجميعها.‏

ويقول خبراء الجريمة، إن التعليمات حول كيفية صنع البنادق متاحة على الإنترنت ويمكن صنع البنادق باستخدام ‏طابعة ثلاثية الأبعاد، ووصف بعض المحللين الهجوم على آبي بأنه "إرهاب منفرد". وفي مثل هذه الحالات ، يخطط ‏الجاني ويتصرف بمفرده ، مع الطبيعة الانفرادية للجريمة ، مما يجعل من الصعب الكشف عنها مسبقًا.‏

وشهدت اليابان هجمات على سياسيين في الماضي. في عام 1960 ، تعرض جد آبي ، رئيس الوزراء آنذاك ، نوبوسوكي ‏كيشي ، للطعن لكنه نجا، في عام 1975 ، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك تاكيو ميكي في جنازة رئيس ‏الوزراء السابق إيساكو ساتو ، عم آبي الأكبر ، شكلت اليابان فريقًا أمنيًا على غرار الخدمة السرية الأمريكية.‏

وأعرب خبراء عن قلقهم من أن المزيد من الناس قد يصنعون أسلحتهم الخاصة مثل تلك المستخدمة في اغتيال آبي ‏في "جرائم التقليد"، مشيرين الى إلى اتجاه الساخطين إلى الجرائم العشوائية التي تستهدف الضحايا بشكل عشوائي.‏