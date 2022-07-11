بعد اغتيال شينزو آبي.. الأسلحة منزلية الصنع تثير القلق في اليابان

أثار مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، أثناء الحملة الانتخابية لحزبه، تساؤلات حول الأسلحة النارية المنزلية الصنع، حيث قالت الشرطة، إن مداهمة منزل المشتبه به، كشفت وجود العديد من هذه الأسلحة.
وأشارت شبكة ايه بي سي الأمريكية، أن الحادث تسبب في صدمة في اليابان، التي نادرًا ما تُستخدم الأسلحة النارية فيها، حيث تشتمل معظم الهجمات على طعن أو إغراق مكان بالبنزين وإشعال النيران فيه، أو تشغيل أسلاك في الشارع في سيارة.
ومن المحتمل أن تكون قوانين مراقبة الأسلحة الصارمة قد أجبرت المهاجم على صنع سلاحه الخاص، حيث كان تيتسويا ياماجامي، الذي تم اعتقاله على الفور، عضوًا سابقًا في البحرية اليابانية وكان يعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتجميعها.
ويقول خبراء الجريمة، إن التعليمات حول كيفية صنع البنادق متاحة على الإنترنت ويمكن صنع البنادق باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ووصف بعض المحللين الهجوم على آبي بأنه "إرهاب منفرد". وفي مثل هذه الحالات ، يخطط الجاني ويتصرف بمفرده ، مع الطبيعة الانفرادية للجريمة ، مما يجعل من الصعب الكشف عنها مسبقًا.
وشهدت اليابان هجمات على سياسيين في الماضي. في عام 1960 ، تعرض جد آبي ، رئيس الوزراء آنذاك ، نوبوسوكي كيشي ، للطعن لكنه نجا، في عام 1975 ، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك تاكيو ميكي في جنازة رئيس الوزراء السابق إيساكو ساتو ، عم آبي الأكبر ، شكلت اليابان فريقًا أمنيًا على غرار الخدمة السرية الأمريكية.
وأعرب خبراء عن قلقهم من أن المزيد من الناس قد يصنعون أسلحتهم الخاصة مثل تلك المستخدمة في اغتيال آبي في "جرائم التقليد"، مشيرين الى إلى اتجاه الساخطين إلى الجرائم العشوائية التي تستهدف الضحايا بشكل عشوائي.
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