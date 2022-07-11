بسبب النيتروجين.. محلات السوبر ماركت فى هولندا فارغة بعد احتجاجات المزارعين

كتبت ـ فاطمة شوقى

تستمر احتجاجات المزارعين فى هولندا هذا الأسبوع، وأغلقوا مراكز توزيع المواد الغذائية لمحلات السوبر ماركت، مما أدى إلى حالة "شلل" زراعى وتجارى" لهولندا.

وقاد المزارعون الهولنديون جراراتهم هذا الأسبوع إلى الطرق في هولندا وأغلقوا مراكز التوزيع احتجاجًا على الإغلاق المتوقع للمزارع للحد من انبعاثات النيتروجين، وهذه الأزمة أثرت أيضا على باقى القطاعات من الطيران أو البناء، وفقا لصحيفة "ميلينو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الاحتجاجات تسببت فى انقطاعات محدودة وتركت بعض أرفف السوبر ماركت شبه فارغة، لكنها قبل كل شيء تسبب الكثير من القلق في البرلمان الهولندي، لأن الحل يبدو صعبًا.

وتم اعتقال العشرات من المزارعين ويتم التحقيق في سبب إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وهو نجل مزارع، خلال إحدى الاحتجاجات، حيث زعم رجال الشرطة أنه كان يقود جرارًا ضد الشرطة بطريقة تهديدية وندد محامي الأسرة رسميًا بالحادث المثير للجدل.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الأساسى فى اندلاع تلك الاحتجاجات هى إغلاق بعض المزارع للحد كم انبعاثات النيتروجين، وهو ما أثار غضب المزارعين.

وترى الحكومة أنه يجب أن تنخفض الانبعاثات القائمة على النيتروجين من 12 إلى 95 % في بعض المحميات الطبيعية في السنوات المقبلة، وفقًا لخريطة من وزارة الزراعة.

وخصصت الحكومة 24.3 مليار يورو لتدابير خفض إجمالي انبعاثات مركبات النيتروجين بنسبة 50 % بحلول عام 2030، وبنسبة تصل إلى 75 % في المحميات الطبيعية المحمية، ولدى المقاطعات الهولندية عام لوضع خطط مفصلة للحد من المزارع والثروة الحيوانية.

في محاولة لحل الأزمة ، عيّنت الحكومة السياسي المخضرم يوهان ريمكس وسيطًا ، لكن النقابة الزراعية LTO ترفض التفاوض.

ويعتبر هذا الوضع ليس جديدًا، حيث فى عام 2019 ، أكد مجلس الدولة أن سياسة الحد من فائض أكسيد النيتروجين تنتهك التوجيهات الأوروبية بشأن حماية الموائل المعرضة للخطر وطالب بخطط أكثر صرامة، مما دفع الحكومة - التي شكلتها في يناير الماضي - إلى تخصيص وزارة للتعامل مع هذه الأزمة.

تعتبر هولندا ذات الكثافة السكانية العالية ، مع قطاع زراعي مكثف للغاية، مصدرًا رئيسيًا لتلوث النيتروجين، والذي يأتي من مصدرين رئيسيين: حرق الوقود الأحفوري للطاقة (أكاسيد النيتروجين) والسماد الناتج عن صناعة الثروة الحيوانية (الأمونيا والنيتروجين) ، وهذا القطاع مسئول عن حوالي 41 % من الانبعاثات ، وفقًا لدراسات أجرتها وكالة الصحة العامة RIVM.

في انتكاسة أخرى لقطاع الزراعة الهولندى، من المقرر أن تعلن وزارة الزراعة أن المزارعين الهولنديين لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ باستثناء استخدام السماد كسماد في أراضيهم العام المقبل.