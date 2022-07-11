بايدن يطالب المدافعين عن الإجهاض بالتظاهر.. ويعترف: ليس لدي سلطة لإعادة حكم رو

كتبت: نهال أبو السعود

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدرس إعلان حالة طوارئ صحية عامة لدعم الوصول إلى الإجهاض في جميع ‏أنحاء البلاد بعد قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بإلغاء حكم قضية رو ضد وايد.‏

وقال خلال حديثه للصحفيين : "هذا شيء أطلب من الأطباء في الإدارة النظر فيه ، ما إذا كانت لدي السلطة للقيام ‏بذلك وما هو تأثير ذلك". ‏

وأوضح بايدن إنه أدرك أن لديه سلطات تنفيذية محدودة للمضي قدماً في دعم الوصول إلى الإجهاض ، قائلاً: "ليس ‏لدي السلطة" لإعادة رو"، وكرر أنه يريد من الكونجرس تمرير قانون فيدرالي يقنن الحق في الاجهاض بعد أن نقضت ‏المحكمة العليا الحكم التاريخي لعام 1973 وقالت إنه لا يوجد ضمان دستوري للإجهاض.‏

أما بالنسبة لرسالته إلى آلاف الأشخاص الذين تجمعوا خارج البيت الأبيض يوم السبت ، حيث ضغطوا عليه لبذل ‏المزيد لحماية حقوق الإجهاض ، قال: "استمروا في الاحتجاج. استمروا في توضيح وجهة نظركم. إنها مهمة للغاية".‏

واجه بايدن انتقادات من الديمقراطيين الآخرين والتقدميين الذين يقولون إنه يجب أن يتصرف بشكل أكثر عدوانية في ‏الأسابيع التي تلت اعلان القرار من المحكمة لعليا.‏

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وفي وقت سابق، أدان بايدن حكم المحكمة، وحث النساء على التصويت في نوفمبر خلال انتخابات التجديد النصفي، ‏قائلا إن أسرع طريقة لمواجهة تراجع المحكمة العليا عن الحقوق في الإجهاض هي أن تكون هناك أغلبية ديمقراطية ‏كبيرة في الكونجرس لتمرير قانون يقنن هذه الحقوق.‏

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وقال: "هذا هو أسرع طريق متاح"، مضيفا "آمل وأعتقد بقوة أن النساء في الواقع سيقبلن على التصويت بأرقام ‏قياسية لاستعادة الحقوق التي أُخذت منهن عن طريق المحكمة"، كما حذر من تولي الجمهوريين السيطرة بعد ‏انتخابات التجديد النصفي، قائلا إنهم أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى إقرار حظر الإجهاض على مستوى البلاد.‏