"بالألوان هنكافح الإدمان" مبادرة لتوعية زوار الحدائق بأضرار المخدرات.. صور

كتب ــ مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ مبادرة تحت عنوان "بالألوان هنكافح الإدمان" فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بحديقة الحيوان بالجيزة، وأيضا فى العديد من الحدائق بمحافظتى القاهرة والجيزة، لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحديقة بمخاطر التدخين تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحديقة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لديهم.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأن تنفيذ الأنشطة التوعوية بحديقة الحيوان بالجيزة، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان "الأسرة والطفل" فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.