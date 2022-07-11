بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الساحلي بمطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهد طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، إصابة 7 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بانقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي المصابين، وهم: سارة علي نصر حسين 24 سنة مقيمة الجيزة كدمات متفرقه بالجسم، حسناء محمود محمد 4 سنوات مقيمة الجيزة كدمات متفرقه بالجس، فاطمة عبدالرحمن زجلة 64 سمة مقيمة الجيزة اشتباة كسر بالضلوع وجرح قطعي بالرأس وسماح كمال علي 30 سنة مصابة بكدمات بالكتف الأيمن ويامن مصطفي محمد 3 سنوات الجيزة كدمات بسيطة بالجسم ومحمد محمود محمد 6 سنوات الجيزة اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم وشيماء عيد غازي 23 سنة الجيزة اشتباه كسر بالساق اليمني .

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.