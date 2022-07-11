انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

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