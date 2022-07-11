اليوم السابع
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انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة بالشرقية

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:50 م
انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بناحية كوبري البحر بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول المدعو م ق ع، 30 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة إثر حادث غرق.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع الشاب غارقًا في مياه الترعة بناحية كوبري البحر بنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح، وذلك أثناء محاولته عبور المياه من فوق ماسورة حديدية يستخدمها أهالي المنطقة للعبور إلى الجهة المقابلة، إذ اختل توازنه وسقط في المياه غارقًا.
 
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
 

 


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