انتشال جثة شاب غرق في مياه ترعة بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول المدعو م ق ع، 30 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة إثر حادث غرق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع الشاب غارقًا في مياه الترعة بناحية كوبري البحر بنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح، وذلك أثناء محاولته عبور المياه من فوق ماسورة حديدية يستخدمها أهالي المنطقة للعبور إلى الجهة المقابلة، إذ اختل توازنه وسقط في المياه غارقًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.