النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

شهدت حركة المرور صباح اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى حالة من الاستقرار والسيولة في جميع الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث اختفت التكدسات والكثافات المرورية، وصاحب ذلك الانتظام تواجد أمنى مكثف من خلال انتشار الارتكازات الأمنية ورجال المرور لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بالانتظام، كما شهدت شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، حالة من السيولة واختفاء الزحام، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.