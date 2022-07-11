اليوم السابع
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الناس على كورنيش النيل بالمنيا من بدرى فى ثالث أيام العيد.. بث مباشر

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:42 ص
الناس على كورنيش النيل بالمنيا من بدرى فى ثالث أيام العيد.. بث مباشر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والذى يشهد إقبال المواطنين منذ الساعات الأولى من اليوم للاستمتاع بالطقس المتميز، ورؤية نهر النيل والمراكب النيلة على شاطئ النهر.

وشهد كورنيش النيل إقبالا كبيرا من المواطنين منذ بداية إجازة العيد وعقب صلاة العيد خرج المئات إلى الكورنيش للتنزه وتقديم التهانى، وظل الكورنيش منذ اليوم الأول وحتى الآن يستقبل المواطنين بالمجان، ويعد الكورنيش واحد من أهم أماكن التنزه بالمنيا بعد أعمال التطوير التى شهدها خلال الفترة الماضية.

وكانت المحافظة قد استعدت بشكل كبير وبالتنسيق مع كافة المديريات والاجهزة الأمنية لاستقبال عيد الاضحى، من خلال تجهيز المجازر،  وفتح الحدائق، ومنع الإجازات، وكذلك غرف العمليات لمتابعة الحالة العامة.
 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا (1)

كورنيش النيل بمحافظة المنيا

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا (2)
كورنيش النيل بمحافظة المنيا

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا (3)
كورنيش النيل بمحافظة المنيا

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا (4)

كورنيش النيل بمحافظة المنيا

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد (1)

كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد 

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد (2)
كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد

 

كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد (3)
كورنيش النيل بمحافظة المنيا ثالث ايام العيد

كورنيش النيل

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محافظة المنيا



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