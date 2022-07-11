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المفوضة الأوروبية: توقف تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:10 م
المفوضة الأوروبية: توقف تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي المفوضيه الاوروبيه
كتب أحمد عرفة

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أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي توقف، متوقعة أن يعود بعضهم إلى ديارهم بحلول بداية العام الدراسي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت مفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أنه فيما يتعلق بعدد المعابر الحدودية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فقد عدنا إلى مستوى ما قبل الحرب، وما قبل كورونا، حيث توقف تدفق الهجرة خلال الوباء بالكامل تقريبا.

وتابعت مفوضة الأوروبية للشؤون:أي أننا عدنا إلى المستويات الطبيعية، والآن يأتي ويذهب نفس المستوى تقريبًا من عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي، متوقعة أن يقرر العديد من الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي البقاء هنا أو العودة إلى أوكرانيا بحلول بداية العام الدراسي، مشيرة إلى وجود الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

 


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