المبعوث الأممي إلى اليمن يؤكد أن الهدنة ما زالت صامدة

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الهدنة في البلاد لا تزال صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، نتج عنها انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن لاطلاعه على آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، أوضح غروندبرغ أن "الانخفاض في أعداد الضحايا المدنيين يقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة".

وأفاد بأنه ما زال يتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة داخل اليمن، مؤكدا أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية.

Grundberg reported to #UNSC that since 2 June seven ships carrying nearly 200 thousand metric tons of fuel products had been cleared to enter #Hudaydah port. Noting high fuel prices, he stressed that without the imports facilitated by the truce, the situation would be far worse.