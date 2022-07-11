اليوم السابع
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الكويت: شاب يطعن مواطناً وزوجته فى الشارع بعد محاولته التحرش بالزوجة

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:43 م
الكويت: شاب يطعن مواطناً وزوجته فى الشارع بعد محاولته التحرش بالزوجة طعن - أرشيفية
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، تمكن قطاع الأمن الجنائى بالتعاون مع قطاع الأمن العام من ضبط الشاب الذى قام بطعن مواطن وزوجته فى منطقة السالمية بعد محاولته التحرش بالزوجة أمام المارة. وفق"القبس" الكويتية.

 

وقالت الوزارة فى بيان لها: «إنه وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة، وتم تسجيل قضية حملت مسمى (طعن وشروع بالقتل) تحت رقم 193 لسنة 2022 جنايات السالمية».

 

وقع الحادث فى محافظة حولى، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حادة (سكين) من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.

 

وقال مصدر أمني: «إن المواطن وزوجته أحيلا إلى المستشفى لتلقى العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة والتى لا تدعو إلى القلق».

 

وأضاف المصدر، وفق الصحيفة الكويتية، أن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات أولية حول هوية المتهم، مشيراً إلى أن الزوج زودهم ببعض المعلومات والبيانات عن المتهم الهارب، وجار البحث عنه.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو الخاص بالواقعة، والذى انتشر على نطاق واسع بسبب بشاعة ووحشية الاعتداء.


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