القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات في دمياط

كتب محمود عبد الراضي

تم ضبط عنصر إجرامى بدمياط وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قيام (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك"، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 55 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).. بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.