القائم بأعمال وزير الصحة يتابع الخدمات الطبية فى المدن الساحلية

كتب ـ وليد عبد السلام

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا من وكلاء وزارة الصحة في المحافظات الساحلية، والتي يقصدها المواطنون لقضاء العطلات، في فصل الصيف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور خالد عبدالغفار، للخدمات الطبية المتاحة للمواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، تزامنا مع بدء فصل الصيف وتوجه المواطنين إلى المدن الساحلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة البحر الأحمر تضم 7 مستشفيات، وتم رفع حالة الاستعداد في مستشفى الغردقة العام، والذي يقدم خدماته من خلال 74 سرير داخلي، و14 سرير طوارئ، و26 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات، وعيادات خارجية في كافة التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار»، أن المصطافين وقاصدي سواحل محافظة البحر الأحمر يمكنهم تلقي الخدمات الطبية من خلال مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، والذي يضم 12 سرير داخلي، و5 أسرة استقبال وطوارئ، و4 أسرة رعاية مركزة، وحضانتين للأطفال المبتسرين.

وتابع أن الوزير اطلع على تقرير المنشآت الطبية التي تخدم مواطني وزوار مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال مستشفى بلطيم التخصصي، الذي يضم 113 سريرا داخليا، و11 سرير رعاية مركزة، و34 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الأساسية من خلال وحدتي صحة «النرجس والأمل» بمصيف بلطيم.

وأشار إلى أن محافظة دمياط تعد من المقاصد الهامة للمصطافين، الذين يحرصون على قضاء عطلاتهم في مدينة رأس البر، والتي تضم مستشفى رأس البر المركزي بطاقة استيعابية 24 سريرا، مقسمين بين الاستقبال والإقامة الداخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، و6 حضانات، وغرفتي عمليات، إلى جانب مستشفى جراحات اليوم الواحد، والذي يضم 14 سريرا داخليا، و6 أسرة استقبال، و4 أسرة رعاية مركزة، و7 ماكينات غسيل كلوي، وغرفتي عمليات.

ونوه «عبدالغفار»، إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد من أهم وجهات السياحة الشاطئية، وتضم مستشفى رأس سدر بطاقة استيعابية 93 سريرا، بينها 16 سرير طوارئ، و46 سرير داخلي، و11 سرير رعاية مركزة، و8 حضانات، و12 ماكينة للغسيل الكلوي، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، لافتاً إلى أن المستشفى يقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، إلى جانب 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

واستطرد، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، يأتي على رأس المنظومة الصحية بجنوب سيناء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 160 سريرا، تضم 82 سرير داخلي، و20 رعاية مركزة، و8 حضانات، و5 ماكينات غسيل كُلوي، و7 غرف عمليات، و9 أسرة تحضير وإفاقة عمليات، و 25 سرير طوارئ واستقبال.

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير وجه وكلاء الوزارة بالمتابعة الدورية للخدمات المقدمة في المستشفيات التي تخدم المصطافين، وتوفير خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كان قد قام بزيارة تفقدية لمستشفى وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، ومستشفيات العلمين، ومارينا، والضبعة، ورأس الحكمة، بمحافظة مطروح، كما تفقد نقاط الإسعاف في الطريق المؤدي إلى السواحل الشمالية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.