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العيد في كفر الشيخ.. الزهراء لايق تمدح الرسول بصوت ماسى يلمس القلوب (فيديو)

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:19 م
العيد في كفر الشيخ.. الزهراء لايق تمدح الرسول بصوت ماسى يلمس القلوب (فيديو) الزهراء لايق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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التقت اليوم السابع بصاحبة الصوت الذهبي" الزهراء لايق"، ابنة قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث تعودنا اللقاء بها في المناسبات الدينية والوطنية، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أنشدت الزهراء عددا من الابتهالات ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت الزهراء لايق: تعودت أن يكون بث كل مناسبة وطنية أو دينية من خلال قناتكم وموقعكم، لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجهه التحية لكل متابعينا، وتهنئهم بعيد الأضحى المبارك.

وأضافت لائق: تعودت في اليوم الأول والثاني للعيد التوجه للسلام علي الأهل والجيران، وتهنئتهم بالعيد، وبعدها تستجيب لمن يدعوها للمشاركة في تكريم حفظة القرآن الكريم.


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