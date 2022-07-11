اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
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الصين تطلق الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:19 ص
الصين تطلق الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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أطلق المقر الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الصيني، اليوم الإثنين، استجابة طارئة من المستوى الرابع؛ للسيطرة على الفيضانات في بعض المناطق الشمالية من البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الاستجابة الطارئة في 6 مناطق على مستوى المقاطعات، بما فيها خبي وقانسو ومنطقة منغوليا الداخلية وشاندونغ، حيث من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة هذه المناطق من اليوم إلى بعد غد الأربعاء.


وأوضحت الوكالة أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أصدر إنذارا باللون الأزرق بشأن العواصف المطيرة، الأحد الماضي، متوقعا أن تشهد منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة شنشي وغيرهما تساقط أمطار قد يصل منسوبها إلى 120 مليمترا.


ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات مؤلف من 4 مستويات، حيث يعد المستوى الأول الأكثر خطورة.
 


الصين

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فيضانات فى الصين

المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين



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