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الشرطة العمانية تعتقل 3 آسيويين بسبب تسلق سارية العلم فى قلعة نزوى

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:17 ص
الشرطة العمانية تعتقل 3 آسيويين بسبب تسلق سارية العلم فى قلعة نزوى سلطنة عمان - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت شرطة عمان السلطانية 3 آسيويين بعد تسلقهم سارية العلم بقلعة نزوى.

وبحسب بيان صادر عن شرطة عمان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، فإن "قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقفت 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف البيان المقتضب أن السلطات بصدد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

 

 

 

سلطنة عمان

الشرطة العمانية

شرطة عمان السلطانية

قلعة نزوى



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