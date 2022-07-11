الشرطة العمانية تعتقل 3 آسيويين بسبب تسلق سارية العلم فى قلعة نزوى

وكالات

اعتقلت شرطة عمان السلطانية 3 آسيويين بعد تسلقهم سارية العلم بقلعة نزوى.

وبحسب بيان صادر عن شرطة عمان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، فإن "قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقفت 3 آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكل يعرض حياتهم للخطر".

قيادة شرطة محافظة الداخلية تستوقف ثلاثة آسيويين بتهمة تسلق سارية العلم بقلعة نزوى بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Tker4aECUm — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

وأضاف البيان المقتضب أن السلطات بصدد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.