السهرة صباحى.. السوايسة بيحتفلوا بعيد الأضحى على الكورنيش والممشى.. فيديو

السويس - فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا، رصد فيه تواجد الآلاف من المواطنين بكورنيش السويس وممشي أهل السويس حتي صباح اليوم احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

واحتفل المواطنون بالعيد علي أنغام السمسمية وأغاني الفرق الشعبية التي انتشرت بطول الكورنيش والممشي وسط حالة من البهجة والسعادة.

وكانت السويس قد شهدت توافد أكثر من نصف مليون زائر من أبناء المحافظة وزوارها اللذين تواجدوا في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والقري السياحية.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إنه تم رفع المخلفات من الحدائق والمتنزهات وتجهيزها للمواطنين كذلك الشواطئ التابعة للمحافظة وتوفير وسائل الراحة والرفاهية للمواطنين.



السوايسة بيحتفلوا بعيد الأضحى على الكورنيش والممشي