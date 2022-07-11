"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية للحج

إيمان حنا

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نجاح الخطة التشغيلية للحج بدعم ومتابعة من منظومة الطاقة، وذلك دون تسجيل أى انقطاعات للخدمة الكهربائية، أو أى حالات طارئة فى مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة. وفق واس.

وأفاد رئيس القطاع الغربى فى الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمرى أن هذا النجاح وتلك النتائج لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه ثم الدعم والمساندة غير المحدودة من لدُن الحكومة الرشيدة وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفنى من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج, مؤكداً أن النجاح تمثل -ولله الحمد- فى استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أى قصور فى الخدمة بجميع المواقع التى وُجدَ فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.

وأوضح المهندس العمرى أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام جاء نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها "السعودية للكهرباء" بعد انتهاء موسم حج العام الماضى مباشرة، وتنفيذها 46 مشروعاً جديداً فى توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التى وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 3.285 مليارات ريال.

وأفاد أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة فى الأداء فى سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مبينا أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، مثل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائى لضمان أعلى درجات الموثوقية مع الحرص على تطبيق معايير السلامة، وذلك من خلال إضافة 772 محطة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة السعات المضافة إلى 5.640 (م.ف.أ)، فيما بلغ إجمالى أطوال الشبكات المضافة أكثر من 929 (كلم) فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه العمرى بأن "السعودية للكهرباء" ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاستعدادات المكثفة لحج العام المقبل 1444هـ -بإذن الله- فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.

ولفت النظر إلى أن الأحمال التى سجلت يوم "الوقفة" فى مشعر عرفات بلغت 327 ميجاوات، وفى منى 247 ميجاوات، وفى مكة المكرمة 3711 ميجاوات، وفى المسجد الحرام 71 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أى انقطاعات فى المشاعر المقدسة.