اليوم السابع
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الدوما تنتقد تصريحات الرئيس البولندى الأسبق بالقيام بانتفاضة داخل روسيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:33 م
الدوما تنتقد تصريحات الرئيس البولندى الأسبق بالقيام بانتفاضة داخل روسيا الدوما الروسي
أ ش أ

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انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي اليوم الاثنين تصريحات الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاليسا التي دعا فيها مواطنو روسيا إلى القيام بـ"انتفاضة". 


وانتقد سلوتسكي الغرب وحلفائه وحثهم على عدم تضيع وقتهم من أجل "انقلاب دموي" في روسيا ورأى أنه من المحتمل أن يقوم الأوروبيون أنفسهم بانتفاضة بسبب غضبهم من سياسات حكوماتهم غير الكفؤة المناهضة لروسيا- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن سلوتسكي .


وقال سلوتسكي إن تصريحات "فاليسا تمنح على الفور ترخيصًا للولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي بتوسيع مجال نفوذهم وهم يُزعمون أنهم يسيرون على المسار الديمقراطي. 


وأشار إلى أن تصريحات التي أدلى بها فاليسا "لا تظهر قدرًا كبيرًا من الذكاء بشكل خاص". وشدد المشرع على أن "وارسو، على ما يبدو، تحلم بإضعاف روسيا باتباع نموذج تفكك الاتحاد السوفيتي أو تقطيع أوصال يوغوسلافيا. أين تجد القوة للقيام بذلك؟ هذا لا معنى له".


وأضاف أن انتفاضة يمكن أن يشعلها "مواطنون متجمدون في وارسو وبروكسل" أو مدن أوروبية أخرى عندما تزداد أسعار الوقود هذا الشتاء بسبب السياسات التي ينتهجها أمثال فاليسا.


الدوما الروسي

روسيا

بولندا

الناتو

الحكومة الروسية

روسيا وبولندا



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