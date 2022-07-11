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الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 500 عنصر بالقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:59 ص
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 500 عنصر بالقوات الأوكرانية خلال 24 ساعة أوكرانيا
كتب ــ أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه في مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع "كاليبر" مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" (HIMARS) ومدافع "هاوتزر M777" ومدافع ذاتية الدفع "بيون" التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.

 


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