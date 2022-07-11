الداخلية تضبط 50 "أسطوانة هيروين" قبل ترويجها فى العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الامن في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها..

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من الشقة سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته (20 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس) ..بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.