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"الحج والعمرة" تطلق حملة "الأمنيات تحققت" فى موسم حج 2022

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:19 م
"الحج والعمرة" تطلق حملة "الأمنيات تحققت" فى موسم حج 2022 الحج
كتبت ـ إيمان حنا

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أطلقت وزارة الحج والعمرة، حملة "الأمنيات تحققت"، التي تهدف إلى بعث الأمل في نفوس المسلمين حول العالم بتحقق أمنياتهم في أداء فريضة الحج، وذلك ضمن جهودها المستمرة خلال موسم حج هذا العام وفق بيان لسفارة السعودية.
 
ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا بـ7 لغات يُعبر بطريقة مشوقة عن شعار الحملة "الأمنيات_تحققت"، وشهد تفاعلاً كبيراً بين الأوساط المحلية والإسلامية حول العالم.
 
وتسعى الحملة إلى إيصال رسالة لجميع المسلمين حول العالم، بأن دعواتهم التي يرددونها بشكل دائم بحج بيت الله الحرام، والصلاة في الحرمين الشريفين، وشرب ماء زمزم، ليست بالبعيدة عن السميع المجيب.
 
وأطلقت وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام عدة حملات منها "بشوق إليك"، و "الحجّ يبدأ منك"، و"التزام واهتمام"، إضافة إلى إطلاقها أدلة الحج التوعوية التي تتضمن 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك.

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