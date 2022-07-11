التعليم العالى: إعداد بنوك أسئلة من المتخصصين لتطبيقها باختبارات القدرات

أكد مصدر مسئول أن المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات بدأ فى تنفيذ ووضع عدد من التوصيات بشأن اختبارات القدرات بتنسيق القبول بالجامعات خلال العام الدراسى 2022/2023 ومنها إعداد بنوك أسئلة من الأساتذة المتخصصين بلجان القطاعات التى بها كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهدف من إعداد بنوك الأسئلة ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم اختبارات القدرات من حيث الالتزام باختيار الطلاب ذات الكفاءة المطلوبة للانضمام لتلك الكليات لضمان تأهيلهم خلال فترة الدراسة.

وهذه القائمة الكاملة للكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2022 / 2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمى (الفنون والعمارة )، وكليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتى (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.