التخطيط: توصيل الغاز الطبيعى لـ7.3 مليون وحدة سكنية

كتبت أسماء أمين

نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال 8 سنوات نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط انه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7.3 مليون وحدة سكنية ،وجاري حالياً توصيل الخدمة لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً.

وأشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 229 منطقة جديدة في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ،بالاضافة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث وصل عدد المحطات إلى 850 محطة، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وعن المشروعات المنفذة:

1-إنشاء وإحلال وتجديد عدد من خطوط الزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد من خطوط الزيت الخام والمنتجات البترولية، منها، خلال الثلاث سنوات السابقة، بأطوال 643 كم، منها إزدواج خط بوتاجاز رأس بكر/رأس غارب/أسيوط بطول 152 كم، وخط مازوت وسولار السخنة/ التبين بطول 115 كم.

2- تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز حيث تم تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز، حيث حقق القطاع نسبة نمو بلغت 25% عام 2018 - 2019 مقارنة بسالب 11% عام 2015 – 2016.

3- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، مع وصول الإنتاج من حقل ظهر إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً.

5- زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات حيث تأتي خطط زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات، ضمن جهود الاحلال محل الواردات.

6- توفير احتياجات السوق المحلية، وفي هذا الإطار، تم وضع حجر أساس مشروع "مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات" بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في يونيو 2021، بهدف سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليون طن سنوياً.