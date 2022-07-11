اليوم السابع
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التحريات: موظف بشركة وراء سرقتها فى الأزبكية

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:42 ص
التحريات: موظف بشركة وراء سرقتها فى الأزبكية سرقة_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة ملكه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشركة كان يحتفظ بها نظراً لطبيعة عمله بها، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه.
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة الأزبكية

مديرية أمن القاهرة

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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