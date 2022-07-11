التحريات بمقتل سيدة على يد زوجها بشبرا الخيمة: طعنها بمقص وهرب بالأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت تحريات رجال البحث الجنائى بالقليوبية، بواقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها الذى يعمل مدرسا بشبرا الخيمة، أن المتهم كان يعمل مدرسا كما أنه كان يعمل أيضا سائق "توك توك"، ويوم الواقعة حدثت مشاجرة فيما بينها بسبب خلافات على مصروفات المنزل، وتعدى عليها بسلاح أبيض "مقص"، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، حتى لقيت مصرعها، وفر هاربا واصطحب الأطفال من الشقة إلى محافظة المنوفية، حيث مسقط رأسه وجرى ضبطه هناك.



فيما أوضح جيران المجنى عليها، أنها أم لـ 3 أطفال، وكانت تتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، كما أنها كانت تسعى جاهدة لمساعدة زوجها فى مصروفات المنزل من خلال العمل بـ "حضانة"، لمساندة زوجها، الذى كان دائم الاعتداء عليها بالضرب للحصول منها على تلك الأموال.



وكانت قد شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة على يد زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما لرفضها منحه أموالا، حيث سدد لها طعنات بسلاح أبيض "مقص" أودى بحياتها على الفور، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة فى دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابورى، دائرة القسم.



على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى عليها تدعى "عبير م"، 33 عاما، تعمل مربية فى حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "إبراهيم ا"، مدرس، 37 عاما، بسبب خلافات بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفضها إعطائه أموالا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.