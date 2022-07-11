البنك المركزى الألمانى يتوقع ارتفاع التضخم إلى 7.5% يونيو المقبل

توقع البنك المركزى الألمانى اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة من 7% فى مايو إلى 7.5% فى يونيو 2023، وهى أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح فى عام 2019.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية، أنه وقبل عام كانت التوقعات بشأن التضخم دون 3%.، وارتفع متوسط التضخم المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة من 5.3% إلى 5.4% فى يونيو، ويتوقع 84% ممن شملهم الاستطلاع أن تستمر معدلات التضخم فى الارتفاع خلال الـ 12 شهرا القادمة، بينما يتوقع 5% فقط انخفاض التضخم.

ويهدف البنك المركزى الأوروبى إلى تحقيق تضخم بنسبة 2% فقط فى منطقة اليورو على المدى المتوسط، وبلغ معدل التضخم فى يونيو الماضى 6ر8%، وهو مستوى قياسى منذ تطبيق عملة اليورو، ويرجع الارتفاع بشكل أساسى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الوسيطة.