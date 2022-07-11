الاستماع لأقوال شهود عيان في حادث مقتل مزارع على يد ابن شقيقه في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، في حادث مقتل مزارع على يد ابن شقيقه بإحدى قرى العياط، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، لكشف ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى مشرحة زينهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا قتل عمه، بسيب خلافات بينهما متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.