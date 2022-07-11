الأمم المتحدة: تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا ستة أشهر

كتب: أحمد جمعة

وافقت الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر إضافية، تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعامٍ آخر، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.

ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولى في وقت لاحق لتأكيد تمديد الآلية مع توقع تمديدها في يناير لستة أشهر إضافية، شرط تبني قرار جديد.

ويوم الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا، بحسب رويترز.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.